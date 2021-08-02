Gönüllü gençler Marmaris'te görev başında! "Hepimiz birer Şahin'iz"





"ŞAHİNLER OLDUĞU MÜDDET BU YANGININDA ÜSTESİNDEN GELİRİZ ELBET, HEPİMİZ BİRER ŞAHİNİZ"

Hasan Altuyiğit (20), "Üç gündür mücadele ediyoruz. Asparan tarafındaydık, Fethiyeli kardeşlerimiz oradaymış onlara su götürdük. Bugün de aynı yerde bize evleri koruyun dediler, biz evleri korumak için bekledik ama çağrı yapılınca bu tarafa geldik. Şahin gibi kardeşlerimiz, abilerimiz olduğu sürece inşallah bu yangını söndürürüz.