Gönüllü gençler Marmaris'te görev başında! "Hepimiz birer Şahin'iz"

Farklı ilçeler ve Marmaris'e bağlı mahallelerde yaşan birçok genç eline kazma, kürek, çapa veya yardım malzemesi alarak bir fayda sağlamaya çalışıyor. Yangının başladığı ilk gün söndürme çalışmalarını yapan ekibe su taşıyan Şahin Akdemir (25) Marmaris için bir sembol haline gelirken, Şahin gibi gençler de günlerdir gece gündüz demeden söndürme çalışmalarına uzaktan veya yakından katılım sağlıyor.
"ŞAHİN SAĞ OLSUN, VAR OLSUN"
Şahin gibi yangın söndürme çalışmalarına katılan bir grup arkadaş ellerindeki kürek ve kazmalarla birçok noktada yer almaya çalışıyor. Bu grupta yer alan Levent Çınar (31), ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Marmaris'te, Hisarönü'nde ve İçmeler'de görev yaptık.
Bu yeşilliği kimseye yar etmeyeceğiz. Biz bir kamyonetin arkasına doluştuk, acil olan neresiyse oraya gidiyoruz. Şahin sağ olsun, var olsun. Şahin zor şartlar altında çalışarak yaşamını yitirdi. Bizim evde oturmamız olmaz" dedi.
"ŞAHİN'İN YERİNDE RAHAT UYUMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"
Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını anlatan Hüseyin Çalış (29) ise, şunları kaydetti: "Biz elimizden geldikçe yardım etmeye çalışıyoruz. Dün Asparan mevkiindeydik su, çapa, kürek taşıdık.
Hisarönü aynı şekilde, şimdi İçmeler'de elimizden geleni yapıyoruz. Biz halk olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Şahin kardeşimiz gibi, 27 Haziran'da vefat eden orman personelimiz gibi inşallah başarılı oluruz. Şahin'in yerinde rahat uyuması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
"ŞAHİNLER OLDUĞU MÜDDET BU YANGININDA ÜSTESİNDEN GELİRİZ ELBET, HEPİMİZ BİRER ŞAHİNİZ"
Hasan Altuyiğit (20), "Üç gündür mücadele ediyoruz. Asparan tarafındaydık, Fethiyeli kardeşlerimiz oradaymış onlara su götürdük. Bugün de aynı yerde bize evleri koruyun dediler, biz evleri korumak için bekledik ama çağrı yapılınca bu tarafa geldik. Şahin gibi kardeşlerimiz, abilerimiz olduğu sürece inşallah bu yangını söndürürüz.
Biz Şahin'in memleket aşkından, kahramanlığından, yardımseverliğinden etkilendik. Bizde onun gibi yangına müdahale etmek için, söndürme çalışmalarını yürüten personele yardım götürmek için çabalıyoruz. Elimizden gelen ne varsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Şahinler olduğu müddet bu yangınında üstesinden geliriz elbet, hepimiz birer Şahiniz."
"BİZ GÖNÜLLÜ OLARAK 'CİĞERLERİMİZ YANMASIN, ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPALIM' DİYE GELDİK"
Gönüllü olarak çalışmalarda yer almaya çalıştıklarını kaydeden Harun Yıldız (40), "Biz gönüllü olarak 'ormanlarımız yanmasın, ciğerlerimiz yanmasın, elimizden ne gelirse yapalım' diye geldik.
Çalışmalara her yere gidiyoruz. Marmaris'in Siteler, İçmeler, Hisarönü'ndeki yangınları söndürme çalışmalarına katıldım. Dışarıdan gördüğüm zaman orman mı yanıyor, ciğerimiz mi yanıyor?" ifadelerini kullandı.
"BİRİLERİNİN ATEŞİ SÖNDÜRMEK İÇİN BİR ŞEYLER ATMASI GEREKİYOR"
Üç gündür mücadele verdiklerini aktaran Mehmet Özer (40), "Sabah Armutalanı bölgesindeydik, şimdi İçmelerdeyiz. Biz 5 arkadaşız, birlerinin bir şey yapması gerekiyor. Aşağıda lojistik sağlayan arkadaşlar oluyor tamam ama herkes su getiriyor. Birilerinin ateşi söndürmek için bir şeyler atması gerekiyor" diye konuştu.