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Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:18 Son Güncelleme: 2.8.2021 09:27

Son dakika haberi | Meteoroloji il il uyardı! 8 derece birden artacak: O saatlere dikkat...

AJANSLAR
Son dakika haberi | Meteoroloji il il uyardı! 8 derece birden artacak: O saatlere dikkat...

Son dakika haberi: Türkiye genelindeki hava sıcaklıkları, hafta boyunca etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji'den yapılan açıklama ve uyarılara göre Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 derece üzerine kadar çıkacak. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Son dakika haberi... Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

O SAATLERE DİKKAT

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

DOĞU KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi | Meteoroloji il il uyardı! 8 derece birden artacak: O saatlere dikkat...
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