Son dakika haberi | Meteoroloji il il uyardı! 8 derece birden artacak: O saatlere dikkat...

DOĞU KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.