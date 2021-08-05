CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ine şaşırtmadı! İşi gücü iftira





"KENDİSİNE HİDAYET DİLİYORUM"

İftiraya yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nu kınadı. Soylu, İran sınır hattının göç, kaçakçılık ve terörist girişleri açısından en kritik yer olduğunu, bu sınır hattının 152 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örüldüğünü, 85 kilometrelik duvar çalışmasının sürdüğünü, 109 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi olduğunu, 79 kilometre boyunca kamera ve algılayıcı sistemler inşa edilerek düzensiz göç hareketliliklerinin sürekli olarak izlendiğini belirttti. Soylu, 2020'de güney ve doğu sınırlarımızda 505 bin 375 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin sınırlarda engellendiğini, sınırlarımız içerisinde ise 2020'de 122 bin 302, 2021'de 72 bin 879 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydederek, "Göç meselesi ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum" dedi.