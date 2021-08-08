Son dakika | 3 arkadaşa milyonluk tuzak: Yalanı mahkemede ortaya çıktı

'SEVGİLİME KAPTIRDIM' İDDİASI

Soruşturma kapsamında bu kez savcı karşısında yeniden ifadesi alınan Akarçeşme, parayı Özbekistan uyruklu sevgilisine ticaret yapmak için verdiğini, onun da Özbekistan'a gittiğini ve bir daha haber alamadığını ve bu yüzden kendisine zaman kazandırmak için yalan beyanda bulunduğunu belirtti.