Son dakika haberi: Dünyanın haritası değiştirecek! İstanbul için korkutan tahmin...

"DÜNYANIN HARİTASINI DEĞİŞTİRECEK"

Küresel ısınmayla sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da haritasının değişeceğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul 3 tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak" ifadelerini kullandı.