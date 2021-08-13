Aleyna Çakır ve Şule Çet davalarının avukatı Umur Yıldırım’a şiddet suçlaması! Tanık ifadeleri şoke etti

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın, sevgilisi ve stajyeri olan avukat Pelin Soylu'yu darp ettiği iddia edildi.
Polise başvuran Pelin Soylu ifadesinde, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini, evde konuşurken arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya devam ettiklerini sonrasında tartıştıklarını ve tartışmanın ardından Yıldırım'ın kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
'DARP ETMEDİM, TEKME YEDİM'
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren avukat Umur Yıldırım ise Pelin Soylu'nın kendisinin 10 yıllık kız arkadaşı olduğunu ve yanında stajyer avukatlık yaptığını söyledi. Yıldırım, Pelin ile ayrıldıklarını daha sonra kendisinin ofise gelmediğini, ofis işlerini konuşmak için evine gittiğini ileri sürerek, "Pelin ile mutfakta konuştuk. Bu konuşmada neden bu şekilde davrandığını, bu şekilde mutsuz ve güvensiz bir ortamda yaşamak istemediğimi, ofisin parasını aldığını ve iade etmediğini belirttim. Bu sürede en ufak bir tartışma veya ses yükselmesi dahi olmadı. Kendisi bunun üzerine salona doğru fırlayarak tarafıma küfredip 'Seni rezil edeceğim', 'Sana göstereceğim' diye tehditlerde bulundu. O sırada ben de salona geldim. Kendisine 'Bana mı diyorsun?' dedim, omuz ve saçından tutarak kendime çevirdim sonrasında elimi geri çektim sonrasında bana tekme attı ve saçımı çekti" dedi.
TANIK AVUKAT ANLATTI: 'ESKİ YARALARI YENİ GİBİ GÖSTERDİ'
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Umur Yıldırım ve Pelin Soylu'nun kavga ettiği sırada olay yerinde bulunan kişilerin tanık olarak ifadesi alındı. Avukat Ege Yalçın, ikilinin mutfakta konuştuklarını ve genç kızın parayı iade etmediğini doğrulayarak, 'Pelin mutfaktan çıktıktan sonra Umur'u tehdit etmeye başladı. Umur Pelin'le konuşmak ve nu tutmak amacıyla ona doğru yöneldi. Bu sırada gelişi güzel şekilde Pelin'i saçsından tuttu. Hemen bıraktı. Bu sırada Pelin hakaretler edip, 'Umur Yıldırım'ı bitireceğim. Seni parasız bırakacağım' gibi sözler sarf etmeye başladı. Umur'a tekme atıp, saçını çekti. Umur karşılık vermedi. Biz arkadaşları Pelin'i uzaklaştırdık. Bu sırada Pelin aşağı inerek polis çağırdı. Darp raporu aldığı sıra onun yanındaydım. Vücudunda eski yaralar olmasına rağmen bunları yaşanan olayla ilgili gibi gösterdi. Kendisini uyarmama rağmen, 'Olsun bunlar da kayda geçsin' dedi' diyerek olaya tanıklık etti.
Diğer tanık Av. Kamelya Efedayıoğlu ise olayı doğruladı. İfadesinde olaydan önce "s.. git, seni rezil edeceğim, sana göstereceğim, Umur Yıldırım kimmiş göstereceğim, senin yaptığın o ismi bitireceğim" dediğini ifade etti. Umur Yıldırım'ın sadece saçını tuttuğunu ve hemen bıraktığını, harici fiziksel ve sözsel eyleminin olmadığını söyledi. Pelin Soylu'nun ise Umur Yıldırım'a tekme attığını doğruladı.Diğer tanık avukat Kübra Efedayıoğlu ise, 'Pelin hakaret ederek bağırmaya devam etti. Umur Pelin'e kasıtlı bir fiziki müdahalede bulunmadı. Pelin'le konuşmaya çalışırken yaptığı hamle saçına geldi. Pelin bu sırada yere düşerken Umur'a tekme atmaya çalıştı. Bağırmaya devam etti. 'Umur'u bitireceğim, onun yaptığı ismi bitireceğim. Herkese rezil edeceğim gibi tehditler savurdu. Umur odada sakince oturuyordu. Ardından polisler geldi' dedi.