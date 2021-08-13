Aleyna Çakır ve Şule Çet davalarının avukatı Umur Yıldırım’a şiddet suçlaması! Tanık ifadeleri şoke etti

'DARP ETMEDİM, TEKME YEDİM'

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren avukat Umur Yıldırım ise Pelin Soylu'nın kendisinin 10 yıllık kız arkadaşı olduğunu ve yanında stajyer avukatlık yaptığını söyledi. Yıldırım, Pelin ile ayrıldıklarını daha sonra kendisinin ofise gelmediğini, ofis işlerini konuşmak için evine gittiğini ileri sürerek, "Pelin ile mutfakta konuştuk. Bu konuşmada neden bu şekilde davrandığını, bu şekilde mutsuz ve güvensiz bir ortamda yaşamak istemediğimi, ofisin parasını aldığını ve iade etmediğini belirttim. Bu sürede en ufak bir tartışma veya ses yükselmesi dahi olmadı. Kendisi bunun üzerine salona doğru fırlayarak tarafıma küfredip 'Seni rezil edeceğim', 'Sana göstereceğim' diye tehditlerde bulundu. O sırada ben de salona geldim. Kendisine 'Bana mı diyorsun?' dedim, omuz ve saçından tutarak kendime çevirdim sonrasında elimi geri çektim sonrasında bana tekme attı ve saçımı çekti" dedi.