Merak edip içeri girdi, halterde şampiyon oldu

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Konya TOHM sporcusu Medine Bilicier, 4 yıl önce yüzmeyle giderken önünden geçtiği halter salonunu merak edip içeri girince, halter hocası ile tanıştı.
Hocasının vücudunun haltere uygun olduğunu söylemesi üzerine bu spora başlayan Bilicier, farklı branşlarda dereceler elde etti. Son olarak Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden U17 ve Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Bilicier,
'HEDEFİM OLİMPİYATLAR'
Hedefinin önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve ardından da 2024 Olimpiyatları olduğunu belirten Bilicier, "Yüzme kursuna giderken halter salonunun önünden geçiyordum. Merak edip içeri girdikten sonra hayatım değişti.
Vücudumun bu spora uygun olduğu söylenince çeşitli başarılar elde ettim. Polonya'daki Avrupa Şampiyonluğum çok önemliydi. Çok mutlu oldum. En güzeli Türk bayrağımızı orada dalgalandırmış olmak beni daha çok mutlu etti.
Hedefimde önümüzdeki dünya şampiyonası ve ondan sonraki 2024 Olimpiyatları var. Orada da şampiyon olup Türk bayrağını yine en üstte dalgalandırmak istiyorum. Bu şampiyonluğu yangınlarla sellerle kötü günler geçiren güzel ülkeme ve Türk milletine armağan ediyorum" dedi.