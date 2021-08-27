KADIN, DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIDI

Eşine boşanma davası açan ve tazminat isteyen kadın, Bölge Adliyesinin boşanma davasındaki tazminatları iptal etmesi üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise usulsüz elde edilen delille ilgili boşanma davalarında emsal gösterilebilecek bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararından davacı kadın tarafından, eşinin telefonundaki sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve iletişim uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemeyeceğine hükmetti.