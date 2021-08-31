Son dakika haberi: Alpay Kalyon’un abisinin paylaşımı yürekleri yaktı! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Alper Kalyon, kardeşinin fotoğrafını da kullandığı paylaşımda, "Sen ölmedin kuzum, ben öldüm. İnsan en sevdiklerini kaybettikten sonra öğrenir mezarlıktan korkmamayı. Hayat ölüme sormuş. İnsanlar beni çok severken neden senden nefret ediyorlar? Ölüm yanıtlamış. Sen tatlı ve güzel bir yalansın. Ben ise acı bir gerçeğim" ifadelerini kullandı.