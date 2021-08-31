Son dakika haberi: Alpay Kalyon’un abisinin paylaşımı yürekleri yaktı! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Son dakika haberi... Çeşme'de, darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un ağabeyi Alper Kalyon, sosyal medyadaki paylaşımıyla yürekleri dağladı.
Alper Kalyon, kardeşinin fotoğrafını da kullandığı paylaşımda, "Sen ölmedin kuzum, ben öldüm. İnsan en sevdiklerini kaybettikten sonra öğrenir mezarlıktan korkmamayı. Hayat ölüme sormuş. İnsanlar beni çok severken neden senden nefret ediyorlar? Ölüm yanıtlamış. Sen tatlı ve güzel bir yalansın. Ben ise acı bir gerçeğim" ifadelerini kullandı.
"KARDEŞİM KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜ"
Alper Kalyon olaydan sonra da, "Kardeşim kadına şiddet konusunda çok duyarlıydı. Şiddet gören bir kadın görürse asla tepkisiz kalmazdı. O gün de şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken başına bu olay geldi. Böyle bir olayda nasıl oluyor da mekan çalışanları şiddet gören kadını kurtarmak yerine kardeşime saldırıyor. Buna anlam veremiyorum. Kardeşim kalleşçe öldürüldü."
"O gece, oradaki herkesin, şiddet gören o kadını, şiddet uygulayan o adamın elinden kurtarması gerekirdi. Kardeşim, karıncanın canı dahi incinsin istemezdi. Haklı gördüğü bir insanın sonuna kadar yanında olurdu."
Ağabey Alper Kalyon
"Haklı bir insan için canını bile seve seve verebilecek biriydi. Her zaman 'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' mantığıyla hareket ederdi. Adalete güveniyoruz. Şüphelilerin gereken en ağır cezayı alacaklarını düşünüyorum" demişti.