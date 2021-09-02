Tokyo 2020'de Türkiye'nin gururu, Sevilay Öztürk SABAH'a konuştu: "En büyük destekçim babam oldu"

"KALBİNİN GÜZELİLĞİ BAŞARISINA DA YANSIDI"

Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Sevilay Öztürk ile birlikte 4 yıl aynı sırada okuyan okul arkadaşı Damla Bolat ise; "Ben Sevilay'la 4 yıldır aynı sırada okudum. Sevilay benim kardeşim gibiydi. 4 yılımız birlikte geçti. Sevilay'ın mücadelesine azmine ve hırsına ben şahit oldum. Çok başarılı ve hırslı bir sporcuydu. Olimpiyatlarda Sevilay'ın madalyayla döneceğinden hiç kuşkum olmadı. Okuldaki arkadaşları ve hocaları Sevilay'ı çok severdi. Sevilay'ın engeli hiç bir zaman sosyalliğine ve başarısına engel olmadı. Tokyo'ya gitmeden öncede, gittikten sonra da sürekli telefonda konuştuk. Sevilay çok şükür Türkiye'de bir ilki başararak Paralimpik dalında madalya kazandı. Aslında birçok kişi, Sevilay'ın engelli olması nedeniyle başaramayacağını düşünüyordu. Ama Sevilay böyle düşünenleri ters köşe yaptı. Sevilay'ın hayali Tokyo olimpiyatlarını kazanmaktı ve kazandı. Bir diğer hayali ise öğretmen olmaktı inşallah o hayaline de kavuşur. Ne mutlu bana ki Sevilay gibi güzel yürekli güzel kalpli bir arkadaşım var. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.