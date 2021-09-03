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Giriş Tarihi: 3.9.2021 10:56 Son Güncelleme: 3.9.2021 10:57

Tık uğruna yaptıkları şoke etmişti.... İfadesi pes dedirtti: Ben fenomenim...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tık uğruna yaptıkları şoke etmişti.... İfadesi pes dedirtti: Ben fenomenim...

İstanbul'da sosyal medya üzerinden beğeni alabilmek için Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur teknesine atlaması nedeniyle gözaltına alınan 27 yaşındaki Yunus Emre Özer, polisteki ifadesinde, "Ben fenomenim, beğeni için, tıklanmak için yaptım" dediği öne sürüldü.

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur teknesine atladı. O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanmış, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlamıştı. Görevliler tarafından fark edilen Özer güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülmüştü.

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Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri Özer'i önceki akşam gözaltına aldı. Yunus Emre Özer emniyetteki sorgusunda, "Ben fenomenim, beğeni için tıklanmak için yaptım" dediği öne sürüldü. Özer hakkında, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Tık uğruna yaptıkları şaşkına çevirmişti... O fenomen hakkında yeni karar!

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Tık uğruna yaptıkları şoke etmişti.... İfadesi pes dedirtti: Ben fenomenim...
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