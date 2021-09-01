Tık uğrana yaptıkları şaşkına çevirmişti... O fenomen hakkında yeni karar! | Video

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Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer (27) gözaltına alındı.