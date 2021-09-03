Tezgahlar balıkla doldu! İstavrit, çinekop, çupra, levrek, palamut...İşte fiyatlar

'BALIĞIN BOLLAŞMASINI BEKLİYORUZ'

Balıkçı Emir Alp Cenikli, "Yeni sezon, tüm balıkçı camiasına ve balık sevenlere hayırlı olsun. İnsanlar da balığı özledi. Şu anda balığa talep var. Fiyatları öğrenmek isteyenler olduğu gibi alıp gidenler de var. Mezgit, istavrit, çinekop gibi küçük balıklar, şu an için bol görünüyor. Havalar soğudukça balığın bollaşmasını bekliyoruz.