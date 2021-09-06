Taksim Metrosu’nda intihar

Taksim metrosunda bir intihar olayı yaşandı. Saat 15.30 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'na gelen 30 yaşdarında bir erkek şahıs artık yaşamak istemiyorum diyerek bağırmaya başladı. İstasyonda bulunan vatandaşlar ikna etmeye çalışırken istasyona gelen metronun raylarına atladı. Hızla gelen trenin altında kalarak ağır yaralandı.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti | Video

trenin önüne atladı. istasyonda bekleyen ve 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen bir erkek hızla gelen metronun önüne atladı. Trenin altında kalan kişiyi gören istasyon görevlileri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri trenin altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ve güvenlik görevlileri de istasyonu boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Trenin altından çıkarılan yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Metronun raylarından ağır yaralı olarak çıralın şahıs hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.