Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti | Video

Olay saat 15.30 sıralarında Taksim Meydanı metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada bir anda kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak rayların altından çıkarılan Emrah Işık (23) isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Taksimdeki metro seferleri durdu.