Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da fuhuş operasyonu! Otel sahibi ve 12'si yabancı uyruklu 15 kadına gözaltı
Giriş Tarihi: 12.9.2021 14:32 Son Güncelleme: 12.9.2021 14:50

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Otel sahibi ve 12'si yabancı uyruklu 15 kadına gözaltı

AA
Trabzon’da fuhuş operasyonu! Otel sahibi ve 12’si yabancı uyruklu 15 kadına gözaltı

Gelen bilgiye göre Trabzon'da fuhuş operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 12'si yabancı uyruklu 15 kadın ile otel sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Otel sahibi, 2 çalışan, 12'si yabancı uyruklu 15 kadın gözaltına alındı.

KORSAN TAKSİLERLE GİTTİLER

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki restoranlarda fuhuş için buluştukları kişilerle korsan taksilere binerek otele gittikleri ve fuhuş yaptıklarının tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

12'Sİ YABANCI 15 KADIN

Operasyonda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadın ile otel sahibi ve 2 çalışanı yakalandı. Otelde yapılan aramada 2 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Otel sahibi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

OTEL FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Otelin faaliyetten men edileceği belirtildi.

Açıklamada, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetlerinin sıkı şekilde takibi ve operasyonel çalışmalara devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da fuhuş operasyonu! Otel sahibi ve 12'si yabancı uyruklu 15 kadına gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA