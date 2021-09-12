Trabzon’da fuhuş operasyonu! Otel sahibi ve 12’si yabancı uyruklu 15 kadına gözaltı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Otel sahibi, 2 çalışan, 12'si yabancı uyruklu 15 kadın gözaltına alındı.
KORSAN TAKSİLERLE GİTTİLER
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki restoranlarda fuhuş için buluştukları kişilerle korsan taksilere binerek otele gittikleri ve fuhuş yaptıklarının tespiti üzerine operasyon düzenlendi.
12'Sİ YABANCI 15 KADIN
Operasyonda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadın ile otel sahibi ve 2 çalışanı yakalandı. Otelde yapılan aramada 2 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Otel sahibi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.
OTEL FAALİYETTEN MEN EDİLDİ
Otelin faaliyetten men edileceği belirtildi.
Açıklamada, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetlerinin sıkı şekilde takibi ve operasyonel çalışmalara devam edilecektir." ifadesine yer verildi.