Son dakika: CHP'li "Avcı Başkan" Ahmet Aras'ın kaçak oteline inceleme başlatıldı



Ruhsat süresi uzatılmayan ve Ahmet Aras'ın "Herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dediği iskele balık restoranı

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aras'ın kaçak oteliyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kaçak otelle ilgili inceleme başlattı.