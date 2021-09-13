Son dakika: CHP'li "Avcı Başkan" Ahmet Aras'ın kaçak oteline inceleme başlatıldı

Son dakika haberleri... SABAH'ın gündeme getirdiği CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan otelde kaçak yapılaşma iddiaları gündeme oturdu.
2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te Ortakent Yahşi'de kiraladığı yaklaşık bir dönümlük araziye ortağıyla kaçak olarak Kefi Yelken Bistro Bar isimli işletme kurmuştu.
Otelin içerisinde bulunan kaçak bar
Göreve gelir gelmez, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmayla mücadele edeceğini öne süren Aras'ın kendisi ve ailesine ait olan Kefi Beach Resort Oteli'nin birçok noktasında kaçak olduğu ortaya çıktı.
Kaçak inşa edilen otel odaları
SADECE BİR NOKTASI KAÇAK DEĞİL
Sadece bir adet yapı kullanma izni bulunan otel içerisinde bulunan, otel odaları, müdüriyet, mutfak, bar ve oto yıkama yerinin kaçak olduğu belirlendi.
Kaçak inşa edilen otel odaları
Otelde en dikkat çeken yapılaşma ise yasal olmayan şekilde 2014'de ruhsatlandırılan ve ruhsat süresi geçen yıl biten otelin iskelesindeki 'İskele Balık' restaurantıydı.
Yol işgal edilerek inşa edilen dondurma dükkanı
Aras söz konusu restaurantla ilgili, 'İskelenin kullanımına özel herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir' şeklinde ilginç bir açıklamada bulunmuştu.
Ruhsat süresi uzatılmayan ve Ahmet Aras'ın "Herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dediği iskele balık restoranı
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aras'ın kaçak oteliyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kaçak otelle ilgili inceleme başlattı.
Otelde 7 ayrı bölümün kaçak olduğu tespit edildi
Kaçak otelin kuş bakışı görünümü
İşgal edilen yol (Sağ taraf Bodrum Belediyesine ait. Sol taraf ise Aras'ın şirketi tarafından kiraya verildi)
Kaçak işletilen oto yıkama bölümü
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Ruhsat süresi uzatılmayan ve Ahmet Aras'ın "Herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dediği iskele balık restoranı