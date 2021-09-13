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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:20 Son Güncelleme: 13.9.2021 15:35

Son dakika: CHP'li "Avcı Başkan" Ahmet Aras'ın kaçak oteline inceleme başlatıldı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika: CHP’li Avcı Başkan Ahmet Aras’ın kaçak oteline inceleme başlatıldı

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, SABAH’ın gündeme getirdiği CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan oteldeki kaçak yapılaşma iddiaları üzerine harekete geçti. Göreve gelir gelmez kaçakla mücadele edeceğini iddia eden ancak otelinde kaçak yapılaşmaya giden Aras’ın oteliyle ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... SABAH'ın gündeme getirdiği CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan otelde kaçak yapılaşma iddiaları gündeme oturdu.

2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te Ortakent Yahşi'de kiraladığı yaklaşık bir dönümlük araziye ortağıyla kaçak olarak Kefi Yelken Bistro Bar isimli işletme kurmuştu.


Otelin içerisinde bulunan kaçak bar

Göreve gelir gelmez, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmayla mücadele edeceğini öne süren Aras'ın kendisi ve ailesine ait olan Kefi Beach Resort Oteli'nin birçok noktasında kaçak olduğu ortaya çıktı.


Kaçak inşa edilen otel odaları

SADECE BİR NOKTASI KAÇAK DEĞİL

Sadece bir adet yapı kullanma izni bulunan otel içerisinde bulunan, otel odaları, müdüriyet, mutfak, bar ve oto yıkama yerinin kaçak olduğu belirlendi.


Kaçak inşa edilen otel odaları

Otelde en dikkat çeken yapılaşma ise yasal olmayan şekilde 2014'de ruhsatlandırılan ve ruhsat süresi geçen yıl biten otelin iskelesindeki 'İskele Balık' restaurantıydı.


Yol işgal edilerek inşa edilen dondurma dükkanı

Aras söz konusu restaurantla ilgili, 'İskelenin kullanımına özel herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir' şeklinde ilginç bir açıklamada bulunmuştu.


Ruhsat süresi uzatılmayan ve Ahmet Aras'ın "Herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dediği iskele balık restoranı

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aras'ın kaçak oteliyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kaçak otelle ilgili inceleme başlattı.


Otelde 7 ayrı bölümün kaçak olduğu tespit edildi


Kaçak otelin kuş bakışı görünümü


İşgal edilen yol (Sağ taraf Bodrum Belediyesine ait. Sol taraf ise Aras'ın şirketi tarafından kiraya verildi)


Kaçak işletilen oto yıkama bölümü


Ruhsat süresi uzatılmayan ve Ahmet Aras'ın "Herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dediği iskele balık restoranı

Son dakika haberi: CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ‘avcıyım’ dedi kaçakçı çıktı

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Son dakika: CHP'li "Avcı Başkan" Ahmet Aras'ın kaçak oteline inceleme başlatıldı
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