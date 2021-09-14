301 km hızla radara girdi: Ceza yedi!

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan radar uygulamasında, bir motosiklet sürücüsü tam 301 km hızla seyir halindeyken radar girdi.

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Trafik düzeni ve güvenin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlal kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolunda "sabit radar" uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul-Bursa istikametinde yüksek hızla seyrederken yakalanan motosiklet kullanıcısı Ş.D. isimli şahsa, trafiği tehlikeye düşürmekten ve hız ihlallerinden dolayı bin 339 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Sürücü sosyal medya hesabında radara girdiği anları bu şekilde paylaştı.