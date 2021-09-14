Kocaeli'de 301 km hızla radara giren motosiklet sürücüsü kamerada!
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OTOMATİK OYNAT
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Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Bursa istikametinde sabit radar uygulamasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, yüksek hızla gittiği tespit edilen giden motor sürücüsü Ş.D.’ye bin 339 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün kamerasından o anlar saniye kaydedildi.