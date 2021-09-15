Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Lüks yata yıldırım düştü
Giriş Tarihi: 15.9.2021 21:40

Lüks yata yıldırım düştü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Lüks yata yıldırım düştü

Fethiye Göcek’te lüks bir yata yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Sahil güvenlik müdahalesiyle yangın söndürüldüğü yatta bulunan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da meydana gelen yağışlarda yıldırım düşmesi sonucu, tahribatlar oluştu. Fethiye Göcek civarında özel bir lüks yata yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Lüks yata yıldırım düştü | Video

EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yattaki yangına Kıyı Emniyeti Sahil güvenlik müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü yatta 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Lüks yata yıldırım düşmüş olabileceği belirtildi. Yangın sırasında yatta bulunan 3 kişinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göcek Koyu mevkisinde bir motoryatta çıkan yangın, KIYEM-5 botumuzca söndürülerek motoryat Göcek D-Marin'e yanaştırıldı." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks yata yıldırım düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA