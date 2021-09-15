Muğla'da meydana gelen yağışlarda yıldırım düşmesi sonucu, tahribatlar oluştu. Fethiye Göcek civarında özel bir lüks yata yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Lüks yata yıldırım düştü | Video

EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yattaki yangına Kıyı Emniyeti Sahil güvenlik müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü yatta 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Lüks yata yıldırım düşmüş olabileceği belirtildi. Yangın sırasında yatta bulunan 3 kişinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göcek Koyu mevkisinde bir motoryatta çıkan yangın, KIYEM-5 botumuzca söndürülerek motoryat Göcek D-Marin'e yanaştırıldı." denildi.