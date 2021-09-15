Lüks yata yıldırım düştü | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 15.09.2021 | 13:54
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Fethiye Göcek’te lüks bir yata yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Sahil güvenlik müdahalesiyle yangın söndürüldüğü yatta bulunan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.