Ordu Valisi Tuncay Sonel, Salih’in Yeri’nde Salih ile beraber

O, Ordu'nun Gürgentepe İlçesi'nin sembolü. Adı Salih Belen. Zihinsel engelli. Evine yakın yol kenarında gelip geçenlere el sallayan Salih, yağmurlu havalarda dahi bu tavrını sürdürmeye devam etti. Bir gün Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir Salih'in bu durumunu fark etti. Ve onun yağmurda ıslanmaması için özel durak yaptırdı. Bu durağa da "Salih'in Yeri" adı verildi. Bununla da kalınmadı, durağa "Salih'in Yeri" tabelası asıldı. Geçen yıl ise "Salih'in Yeri" LGS sorusu olarak öğrencilere soruldu, sosyal medyada Salih ve bu soru gündem oldu.