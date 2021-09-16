Ordu Valisi Tuncay Sonel, Salih’in Yeri’nde Salih ile beraber

O, Ordu'nun Gürgentepe İlçesi'nin sembolü. Adı Salih Belen. Zihinsel engelli. Evine yakın yol kenarında gelip geçenlere el sallayan Salih, yağmurlu havalarda dahi bu tavrını sürdürmeye devam etti. Bir gün Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir Salih'in bu durumunu fark etti. Ve onun yağmurda ıslanmaması için özel durak yaptırdı. Bu durağa da "Salih'in Yeri" adı verildi. Bununla da kalınmadı, durağa "Salih'in Yeri" tabelası asıldı. Geçen yıl ise "Salih'in Yeri" LGS sorusu olarak öğrencilere soruldu, sosyal medyada Salih ve bu soru gündem oldu.
ORDU VALİSİ TUNCAY SONEL, SALİH İLE BERABER
"Salih'in Yeri" durağında yoldan geçenlere el sallamayı sürdüren Salih'i, Ordu Valisi Tuncay Sonel de unutmayarak ilçede bulunan "Salih'in Yeri" durağına gitti, buradan da Salih ile birlikte evine ziyarette bulundu. Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salih'in evine ve "Salih'in Yeri" durağına ziyarette bulunduğunu gösteren fotoğrafları paylaşarak, "Salih ile beraber…" ifadelerini kullandı.