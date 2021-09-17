Ordu Valisi Tuncay Sonel, Salih'in Yeri'nde Salih ile beraber
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı | Video 17.09.2021 | 09:17
02:54
Midesindeki kokain patlayan kurye öldü | Video 17.09.2021 | 09:13
01:32
04:11
02:31
Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu 17.09.2021 | 08:47
01:14
01:01
01:07
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Salih'in Yeri'nde Salih ile beraber 17.09.2021 | 07:54
01:16
SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın 16.09.2021 | 18:04
02:10
Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video 16.09.2021 | 16:49
06:07
Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video 16.09.2021 | 16:19
00:39
İstanbul Fatih'te tarihi keşif 16.09.2021 | 16:31
05:18
Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı | Video 16.09.2021 | 16:16
01:33
Sultangazi'de öğrencilerin sokak ortasında kavgası kamerada | Video 16.09.2021 | 16:16
01:51
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 16.09.2021 | 15:36
01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 16.09.2021 | 14:39
04:07
00:48
Niğde'de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 16.09.2021 | 14:06
00:48
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 16.09.2021 | 14:06
03:25
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 16.09.2021 | 13:21
Ordu’nun Gürgentepe İlçesi’nin sembolü olan zihinsel engelli Salih Belen, Gürgentepe Kaymakamı’nın yaptırdığı “Salih’in Yeri” durağında yoldan geçenlere el sallamayı sürdürüyor. Bu durak sayesinde de yağmurlu havalarda ıslanmıyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel de Salih’i unutmayarak ilçede bulunan “Salih’in Yeri” durağına gitti, buradan da Salih ile birlikte evini ziyaret etti. Bu anları gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Sonel, “Salih ile beraber…” dedi.