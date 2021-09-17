Ordu Valisi Tuncay Sonel, Salih'in Yeri'nde Salih ile beraber

Ordu’nun Gürgentepe İlçesi’nin sembolü olan zihinsel engelli Salih Belen, Gürgentepe Kaymakamı’nın yaptırdığı “Salih’in Yeri” durağında yoldan geçenlere el sallamayı sürdürüyor. Bu durak sayesinde de yağmurlu havalarda ıslanmıyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel de Salih’i unutmayarak ilçede bulunan “Salih’in Yeri” durağına gitti, buradan da Salih ile birlikte evini ziyaret etti. Bu anları gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Sonel, “Salih ile beraber…” dedi.