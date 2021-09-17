MÜGE ANLI'YA TEŞEKKÜR

ANNE ve babasını Müge Anlı sayesinde kısa sürede bulan Vedat Yaman, 19 kardeşi olduğunu duyunca şoke oldu. Mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Vedat, "Bu gerçek mi? Bütün hayatım boyunca duyduğum bir acı var. Ben bu acıyla yaşamaya devam edecektim. Şu an hâlâ inanamıyorum. Ben hep geniş aile sahibi olmayı isterdim. 4 çocuğum var. 19 kardeşim daha olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Müge ablaya çok teşekkür ederim. Siz inanılmazsınız. Anne ve babamdan örnek alınıp DNA testi de yapılmasını istiyorum" dedi.