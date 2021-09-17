



BİTCOİN'İNİ GASP ETTİLER



Gözü bağlı şekilde otopark gibi bir adrese götürülen iş adamına önce zorla 200 in dolarlık senet imzalattılar. Ardından kripto para hesabına giren gaspçılar kendi hesaplarına yaklaşık değeri 250 bin lira olan Bitcoin transfer ettiler. Ardından iş adamını tekrar aracının yanına getirip bıraktılar.

Kadın tuzağı ile milyonluk Bitcoin gaspı! 1 milyon 700 bin liralık senet imzalattılar | Video

3 BİN KEMERA 2 BİN 400 SAAT İZLENDİ



Serbest bırakılmasının hemen ardından polise gidip şikayetçi olan İranlı İş adamı Bahador K. yaşadıklarını tek tek Gasp Büro Amirliğinde anlattı. Bunun üzerine Gasp Büro dedektifleri harekete geçti. Tam 3000 bin kamera 2 bin 400 saat boyunca izlendi. Olay yerine gelen şüpheliler tek tek tespit edildi. Önceki gün düğmeye basıldı.