Emine Erdoğan kaleme aldı: Afrika Seyahatlerim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatlerine eşlik ettiği dönemde, Afrika'daki yaşanan gelişmelere tanıklık ettiğini vurgulayan Erdoğan, "2005 yılında Afrika açılımından önce, bizler için uzak kıtaydı. Afrika denince akla sömürge, fakirlik, susuz-ekmeksiz çocuklar geliyordu. Afrika bazen de kadraja sığdırılan insanlık ayıplarının, sahibine ödüller kazandırdığı fotoğraf albümü demekti. Bu durum benim ilk Afrika ziyaretimle sonsuza kadar değişti" sözleriyle kitaba başlıyor. Senegal, Mali, Etiyopya, Cibuti, Uganda, Tanzanya, Mozambik, çad, Tunus, Gambiya'nın aralarında olduğu birçok ülkede yaşadıklarını aktaran Erdoğan, "Gelin Tanış olalım" başlığıyla yazdığı son yazıda, "Afrika seyahatleri benim için kapağı kapanmayacak ömrüm vefa ettikçe yeni satırlar eklenecek bir defterdir. Bu defterin temiz sayfalarına, huzur ve refah dolu satırların yazılmasını içtenlikle arzu ediyorum" sözleriyle tamamlıyor.