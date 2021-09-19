Zeytin bidonuyla tarihi eser gönderdiler! İçerisinden sikkeler ve oyun taşları çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu ve Kağıthane'de "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.
İstanbul'a kargo yoluyla zeytin bidonun içerisinde geldiği tespit edilen ve Türk İslam Medeniyetleri Dönemi ile Bizans Dönemi'ne ait olabileceği değerlendirilen 30 adet Bizans öncesi ve İslam Dönemi sikke,
48 adet Roma Dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi ve 5 adet farklı dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.
Zeytin bidonunda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video
O.E isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.