Zeytin bidonuyla tarihi eser gönderdiler! İçerisinden sikkeler ve oyun taşları çıktı

48 adet Roma Dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi ve 5 adet farklı dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

Zeytin bidonunda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video

O.E isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.