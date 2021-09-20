Her şey bebeğim için... "Dünyanın en güzel sesi, oğlumun kalp atışı..."

BİR EMBRİYO TEK ŞANS

Ebru Aktekin'i uzun bir yol bekliyordu. Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ebru Aktekin, "130 kiloydum. Diyetisyene gidiyor, en fazla üç ay devam ediyor, sıkıldığım için bırakıyordum. Bülent hoca ise, 'Ben senin çocuk hayalinin gerçekleşmesini istiyorum. Bunun için de en doğru tedaviyi, en doğru zamanda yapmam gerekir.