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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:02 Son Güncelleme: 20.9.2021 15:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ve Karabük'ün kuzey ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı, Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
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