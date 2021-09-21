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Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:51 Son Güncelleme: 21.9.2021 10:52

Bebek arabalarını hedef aldılar: AVM fareleri yakalandı!

DHA
Bebek arabalarını hedef aldılar: AVM fareleri yakalandı!

İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezinde müşterilerin bebek arabalarının içerisinde bulunan para ve çantaları çalan 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Sevk edildikleri adliyeden serbest bırakılan şüpheliler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde 14 Eylül'de bebek arabasından bin 850 dolar, 600 lira, 2 bin dolar değerinde yüzük ve 600 dolar değerinde gözlük bulunan kol çantası çalındı. 7 Eylül Salı günü yine aynı alışveriş merkezinde bebek arabasında bulunan ve içerisinde bin 950 lira para bulunan cüzdan çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, alışveriş merkezinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Bebek arabasındaki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada | Video

Ekipler, hırsızlık olaylarını İ.Ş isimli kadın ile H.C.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, 18 Eylül Cumartesi günü şüphelileri Şişli'de bulundukları adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ş ve H.C.B, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Bebek arabalarını hedef aldılar: AVM fareleri yakalandı!
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