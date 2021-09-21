Bebek arabalarını hedef aldılar: AVM fareleri yakalandı!

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde 14 Eylül'de bebek arabasından bin 850 dolar, 600 lira, 2 bin dolar değerinde yüzük ve 600 dolar değerinde gözlük bulunan kol çantası çalındı. 7 Eylül Salı günü yine aynı alışveriş merkezinde bebek arabasında bulunan ve içerisinde bin 950 lira para bulunan cüzdan çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, alışveriş merkezinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.