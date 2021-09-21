Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Türkiye
, çarşamba akşamından itibaren soğuk ve yağışlı hava
kütlesinin etkisi altına girecek, sıcaklıklar ülke genelinde 6-10 derece düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, Karadeniz
ile Doğu Akdeniz
bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinde başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe akşamından itibaren Doğu Karadeniz
'in yüksek kesimlerinde beklenen yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı sistem Türkiye'yi hafta sonunda terk edecek.