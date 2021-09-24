Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında

Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem'in taburcu edilmesi dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Havva Erdem ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ve eşi Mustafa Sert ile 15 aylık çocukları 'Ömer Özkan Sert' bebek de katıldı. Dünya'da ilk kez Ömer Özkan sert bebek basını karşısına çıkmış oldu. Toplantıda ilk konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Cumhuriyeti halkının çok şanslı olduğunu, bir kişinin maddi olarak karşılaması neredeyse imkansız olan bu tür ameliyatları Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığını söyledi. Özkan, bundan sonra yapılacak tüm ameliyatlar Sağlık Bakanlığı'nın vereceği izinler ile mümkün olacağını dile getirdi.

ADAŞI KUCAĞINDA

Prof. Dr. Ömer Özkan'ın, adaşı olan mucize bebek Ömer Özkan'ı kucağına alırken oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Uzun süre adaşı ile birlikte poz veren Prof. Dr.Özkan, "Dünyada da bir ilki başardık. Ne mutlu Ömer Özkan Sert bebek bugün kucağımızda" diye konuştu.

Rektör Özlenen Özkan da mucize bebek Ömer Öz Sert'i uzun süre sevdi. Derya Sert'in eşi Mustafa Sert eşini hamile kalmasının ardından, "Eğir erkek olursa Ömer Özkan ismini vereceğiz." Demiş ve 15 ay önce dünyaya gelen bebeğe Ömer Özkan ismi verilmişti.

DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDI

Yaklaşık 15 yıl önce başladıkları serüvende 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirerek literatüre geçtiklerini ifade eden Özkan, 5 bin kadından bir tanesinin doğuştan rahminin olmadığı düşünüldüğünde bu ameliyatın öneminin daha da fazla anlaşılacağını kaydetti.

Rahim nakli ile sadece çocuğun yuvalanacağı, büyüyebileceği organı naklettiklerini dile getiren Özkan, "2011 yılında Derya Sert'e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun meyvesi 9 yıllık gecikme oldu. Dünyada da uygulanmaya başladı. Bu şekilde 20-25 çocuk doğdu. Sadece bize bu nedenle başvuran yüzlerce hasta var. Kayıt tutsak belki de binlerce hasta olacaktı. Avrupa'dan, Amerika'dan üst düzey insanların araya girerek 'Bir görseniz' dediği hastalar var." dedi.

'CANLIDAN RAHİM NAKLİ YAPILABİLİR'

Rahim naklinin mevzuatın oluşmasıyla daha da sık yapılabileceğini vurgulayan Özkan, "Mevzuat ile canlıdan da rahim nakli gerçekleştirilebilir. Böylece yurt dışından da hasta gelebilir. Kısa sürede Havva hanımın çocuk sahibi olmasını umuyoruz. Tecrübeler büyük. Bilime önemli katkılar sağlayacak. Önemli bir bilimsel dergide yayınlanacak." diye konuştu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Akdeniz Üniversitesi hastanesinde 27 Temmuz tarihinde rahim nakli gerçekleştirilen 32 yaşındaki Havva Erdem ise, heyecanlı olduklarını söyledi. Ömer Özkan bebeğin dünyaya gelmesiyle daha da umutlandıklarını anlatan Erdem, "11 yıllık evliyim. Eşim hep destek oldu. Sürecin ilerlemesi için sabırsızlanıyoruz. İlk transfer de kucağımıza alacağımıza inanıyoruz." dedi.

"ÖMER ÖZKAN BEBEK 15 AYLIK"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Ağustos 2011 yılında rahim nakli olduktan sonra toplantıya 15 aylık oğlu Ömer Özkan ile katılan Derya Sert (33), anneliğin çok başka bir duygu olduğunu belirtti. Bu sürece gelmek için çok uğraştıklarını, emek verdiklerini aktaran Sert, "Hocalarımızla birlikte emeğimizin karşılığını aldık. Çok mutluyuz. Duacıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYAYA ANLATIYORUZ"

Nakil ekibinde yer alan rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da rahim nakli konusunda önemli bir dönemeçte olduklarına dikkati çekti. Dünyanın ilk rahim naklinin ardından Avrupa'dan Asya'ya, ABD'ye kadar birçok ülkeden gelen ekiplere tecrübelerini aktardıkları bilgisini veren Özkan, "Yaptığımız rahim naklinden sonra dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak rahim nakilleri gerçekleşti.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Rektör Özlenen Özkan, Havva Erdem, ilk operasyonun gerçekleşmesiyle birlikte anne olma özlemindeki binlerce kadınla birlikte nakil için bizimle iletişime geçti. Nakli yaptık ve dün taburcu oldu. Her şeyin yolunda olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. 11 yıl içinde 12'nci kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. Bu tecrübenin ışığında sevgili Havva Erdem'in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz." dedi.

BÖBREK VE KARACİĞER NAKİLLERİ GİBİ…

Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatı olursa rahim nakillerinin böbrek, karaciğer nakilleri gibi gündemde yerini alacağını ve birçok kadının annelik duygusunu yaşamasına vesile olacağına işaret eden Özkan, "Beklentimiz öncelikle Havva Erdem'in sağlıkla bebeğini kucağına alması." dedi.

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ise; 1 yıl içerisinde Havva Erdem'e tüp bebek denemelerine başlayacaklarını tahmin ettiklerini belirtti.