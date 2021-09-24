Video Yaşam Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında

Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında

Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında
24.09.2021 | 12:02

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Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 7 Ağustos 2011 tarihinde dünyada ilk rahim nakli yapılan Derya Sert 15 aylık Ömer Özkan Sert isimli bebeği basına tanıtıldı. Prof. Dr. Özkan ilk kez adaşı bebeği kucağına aldı. 27 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye’nin ikinci rahim Havva Erdem (32) hastaneden taburcu oldu.

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