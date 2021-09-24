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Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:06

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Ordu ve Giresun'un da aralarında olduğu 11 kent için sarı, 3 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; 3 kente turuncu, 11 kente sarı kodlu uyarı verildi. Peki bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Van'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi beklenirken; rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MeteoUyarı sisteminde, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji tarafından uyarı yapılan iller şu şekilde:

SARI KOD: Ordu, Giresun, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari

TURUNCU KOD: Trabzon, Rize, Artvin

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun akşam ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise Anadolu Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde, kıyı kesimlerinin periyod boyunca yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Ordu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 14°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 8°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
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