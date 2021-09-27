Son dakika: Sezer Öztürk’ün karıştığı kavgada yeni detaylar! Tutuklanan şüpheli ve görgü tanığının ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİ 'ORADA DEĞİLDİM' DEDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Ö.G. ve A.M.'nin de meydana gelen olayda şüpheli Sezer Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşılırken şüpheli A.M.'nin 20 Eylül günü teslim olup 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi.
Şüpheli adamın Hakimlikteki sorgusunda Sezer Öztürk'ün özel şoförlüğünü yaptığını, olaydaki aracı 15 gün önce eski futbolcunun evine bıraktığını, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyleyerek suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı.
GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
Yürütülen soruşturmada tanık olarak dinlenen V.Ö.'nün ise ifadesinde 'Halil İbrahim Scholten benim yeğenimdir. Olay günü piknik yapmak için oradaydık. Biz birilerine yol tarif ederken Alman plakalı bir araç durdu ve şoförü 'Yol verir misiniz' dedi. Halil İbrahim de dik kafalılık yaparak 5 dakikaya yolu açacağını söyledi.
5 dakikadan fazla bekleyen araç yeniden yanımıza gelince Halil İbrahim tartışma çıkardı ve yumruk attı. Kavga büyüyünce Alman plakalı aracın arkasındaki siyah araçtan biri silah çıkartarak havaya sıktı. Millet kaçışınca silahlı adam, Halil İbrahim'e doğru ateş etti. Sonra olay duruldu ve herkes arabalara binip gitti' dediği öğrenildi.
Halil İbrahim S.
ESKİ FUTBOLCU ARANIYOR
Yürütülen soruşturmada şüpheli A.M.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasının ardından firari eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında yakalama kadarı çıkartıldı. Diğer şüpheli Ö.G. hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına yönelik talep oluşturulacağı bildirildi.Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Sezer Öztürk dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Son dakika haberler: Sezer Öztürk'ün daha önceki skandalları ortaya çıktı! İntikam almak için baltayla saldırmıştı...