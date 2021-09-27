Son dakika: Sezer Öztürk’ün karıştığı kavgada yeni detaylar! Tutuklanan şüpheli ve görgü tanığının ifadeleri ortaya çıktı

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Yürütülen soruşturmada tanık olarak dinlenen V.Ö.'nün ise ifadesinde 'Halil İbrahim Scholten benim yeğenimdir. Olay günü piknik yapmak için oradaydık. Biz birilerine yol tarif ederken Alman plakalı bir araç durdu ve şoförü 'Yol verir misiniz' dedi. Halil İbrahim de dik kafalılık yaparak 5 dakikaya yolu açacağını söyledi.