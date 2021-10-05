İstanbul’a su veren iki baraj kurudu





Özellikle ağustos ayı içerisinde bu bölgede yağışlarda bir azalma, kuraklıkta orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Sonbahar dönemine giriyoruz. Sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajların yeniden dolmasını umut ediyoruz" diye konuştu.