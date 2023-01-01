Haberler Yaşam Haberleri 2022 yılında 22 milyon kişi kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu yaptı
Giriş Tarihi: 1.1.2023 13:46

2022 yılında 22 milyon kişi kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu yaptı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 22 milyon 294 bin 234 kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvurusunun alındığını bildirdi.

AA
2022 yılında 22 milyon kişi kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu yaptı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 22 milyon 294 bin 234 kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvurusunun alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nüfus hizmetlerine ilişkin 2022 yılı verileri paylaşıldı.

Buna göre, geçen yıl 12 milyon 117 bin 354 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 5 milyon 588 bin 440 yeni tip sürücü belgesi ve 4 milyon 588 bin 440 pasaport başvurusu yapıldı.

Bugüne kadar 82 milyon kimlik kartı, 20 milyon sürücü belgesi ve 11 milyon pasaport başvurusu alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste açıklandı! İşte, yılbaşı bileti sorgulama
Milli Piyango hızlı sorgulama! 2023 MPİ Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve ikramiye çıkan numaralar listesi bekleniyor
Son dakika | O masa sonları oldu: "MASAJ JELİ" savunması!
Kimsenin okumayacağı yazı
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı
Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
Geçen yıl altını çizdiğim satırlar
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 yılında 22 milyon kişi kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA