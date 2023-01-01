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Giriş Tarihi: 1.1.2023 14:53 Son Güncelleme: 1.1.2023 15:23

2022 yılında en çok tercih edilen isimler Alparslan ve Zeynep oldu

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında en çok tercih edilen isimleri açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe Alparslan, 8 bin 870 bebeğe ise Zeynep ismi konuldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
2022 yılında en çok tercih edilen isimler Alparslan ve Zeynep oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ZEYNEP İLK SIRADA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022 yılında en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimleri belli oldu.

ERKEK BEBEKLERDE ALPARSLAN İLK SIRADA

Buna göre; en çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

KIZLARDA ZEYNEP İLK SIRADA

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

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2022 yılında en çok tercih edilen isimler Alparslan ve Zeynep oldu
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