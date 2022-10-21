"2023 Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri" AKM'de tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle yayın hayatına kazandırılan yayınlara ilişkin programda konuşan Bakan Ersoy, proje kendisine geldiğinde, okul yıllarında eksikliği fark ettiği bu alana destek vermek istediklerini söyledi.

Ersoy, çalışmanın çok değerli olduğunun altını çizerek, "Artık kitabımız basıldı. Dağıtıma da başlanacak. Ama aslında bu sadece bir kitap olarak düşünülmüyor. Dijital olarak kopyalarının dağıtılması ve literatür gerekiyor. Bundan sonra da referans kitap olarak alınması da bizim için çok çok daha önemli." dedi.

Proje kapsamında hazırlanan eserlere değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Projenin birinci aşamasında hazırlanan birer ciltlik 'Türk Devleti Tarih ve Kültür Atlası', 'Türk Devletleri Tarih Atlası' ve 'Çağdaşı Yabancıların Gözünden Fatih Sultan Mehmet', beş ciltlik 'Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında 100 Türk Büyüğü-Tarihte Türk Büyükleri' ile altı ciltlik 'Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri' eminim hepimiz için önemli birer başucu kitapları olacak diye düşünüyorum.

Ama esas önemlisi, gelecek kuşaklara önemli bir başucu kitapçığı olarak kalması. Onların Türk devletinin geçtiği evrelerin çok farkında olmaları ve öğrenmeleri çok çok daha önemli bizim açımızdan. Hazırlanan bu kitapların tarih sever herkesin kütüphanesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını hem büyük coşku hem de büyük bir gururla kutlayacağımız 2023 yılında hayata geçirmek üzere çok daha güzel projelerimiz olacak. Bunlar üzerine de hep birlikte çalışıyoruz."

"BÜTÜN KÜLTÜR DEĞERLERİMİZİ ORTAYA KOYACAK BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Yılmaz da proje kapsamında 76 eser yayınlamayı planladıklarını belirterek, projeye Bakanlığın destek vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türklerin tarihte 16 devlet kurduğunu, fakat bunu anlatan bir atlasın bugüne kadar çıkmadığını ifade eden Yılmaz, "71 senedir basılan Faik Reşit Unat'ın atlasıyla yetiştik hepimiz. Tabii ki Cumhuriyetin 100. yılında sadece böyle bir atlasın olması bizi rahatsız etti. Bunun için bir hazırlık yaptık ve toplamda 60'a yakın bilim adamıyla 4 sene çalışmak suretiyle 'Türk Devletleri Tarih Atlası' ve 'Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası' adı altında iki yayın hazırladık. 'Türk Devleti Tarih Atlası'nı öğrenciler için, 'Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası'nı da genel istifade için hazırladık." diye konuştu.

"Milletlerin yetiştirdiği değerleri eğer biz unutturursak, bu milletin tüm değerleri kaybolur" anlayışıyla yola çıkarak biyografi çalışmalarına başladıklarına işaret eden Yılmaz, projede Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından en değerli insanların yer aldığı portreler de hazırladıklarını aktardı.

Şerafettin Yılmaz, vakıf olarak bugüne kadar ele alınmamış, yayınlanmamış, çalışılmamış konuları yazılı kaynak olarak genç nesillerin istifadesine sunma amacında olduklarını söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Tarihimize baktığımız zaman biz hemen hemen Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya, oradan Fas'tan Yemen'e toplamda neredeyse 40'a yakın devlete gitmişiz. Bu 40'a yakın devlette kültürel eserler bırakmışız. Ama bunların hiçbirisi yayın hayatına girmemiş. Muhtelif kitaplarda birkaç resim, birkaç kırıntı bilgilerle kalmış. Halbuki bilhassa yetişecek nesillerin bunları bilmesinde bir zaruret var. Bu da çok büyük bir proje ve çok pahalı bir projeydi. Bu projeyi de biz bir işadamına açtığımız zaman, projenin tamamını üstlendi. Şimdi bu projeyi de yürütmeyi İlyas Kemaloğlu başkanlığında başlattık. Zannediyorum altı ciltten oluşacak ve bütün kültür değerlerimizi ortaya koyacak bir çalışma olacak.

Bu aslında bir de bize sadece savaş meydanlarında varlık gösteren bir millet olarak yapılan suçlamalara karşı cevap niteliği taşıyacak. Biz kültürel varlık olarak neler ortaya koymuşuz, bunların hepsi bu eserlerle bir bir anlatılmış olacak. İşte bu düşünce doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 25 cilt kitabımız yayınlandı. Bu sene sonunda 11 cilt yayınlanmak suretiyle 2021'den 2022 sonuna kadar toplamda 36 kitap yayınlamış olacağız. Geriye kalan 40 kitabın zannediyorum 25 tanesini 2023 sonunda, diğer 15 tanesini de farklı ihtimalleri göz önünde tutarak 2025 sonuna kadar yayınlamayı planlıyoruz."