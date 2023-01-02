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Giriş Tarihi: 2.1.2023

2023 ikizlerine doktor ve ebenin isimleri verildi

2023 ikizlerine doktor ve ebenin isimleri verildi
Türkiye'nin dört bir yanında 2023'ün ilk bebekleri dünyaya geldi.
İzmir'de özel bir Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları Aras Bulut 00.01'de doğdu.



Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizlere doğumu yaptıran ebe ile doktorun adları verildi. 31 yaşındaki anne Özlem Kazan "Kıza ebenin ismi Ayşe'yi, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat ismini verdik" diye konuştu.



Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yağız Alp ve anne Kübra Keskin'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret etti.



Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Bekir Halver oldu.

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2023 ikizlerine doktor ve ebenin isimleri verildi
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