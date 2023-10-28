2023’e mektuplar sahiplerine ulaştı

Çanakkale'nınGelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde yaşayan Tamer Coşar, 2002'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anadolu Meslek Yüksekokulu'nda okuduğu sırada, PTT'nin başlattığı "2023'te Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na aynı yurtta kaldığı 3 arkadaşıyla katıldı. Kendisine 21 yıl sonra ulaştırılması dileğiyle duygu ve düşüncelerini kaleme alan Coşar, "Bu mektup bana geldiğinde ölmüş de olabilirim. Hayalim okuyup, makine mühendisi ya da hava teknik astsubayı olmak. Bu süreçte Avrupa Birliği'ne girersek kuzeydeki ülkelerin birinde çalışmak istiyorum. Evlenince kızım olacak diye tahmin ediyorum" diye başladığı mektubunu PTT'den adresine postaladı. Üniversiteden makine teknikeri olarak mezun olduktan sonra köyüne dönen Coşar çiftçiliğe başladı, evlendi ve 2 erkek çocuk babası oldu. Coşar "Maddi olanaksızlıklar daha fazla okumama engel oldu. Eşim ve çocuklarımla köyümde de mutluyum" dedi. AA