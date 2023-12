2024 dünya gastronomisinde bizi neler bekliyor?

2023 yılında sağlıklı yaşlanma ile ilgili yapılan araştırmalarda çok fazla artış olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılında da devamlılığı olan yiyecekler; sürdürülebilirlik ön planda olacak... Yemek endüstrisi giderek daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyecek. Restoranlar ve gıda şirketleri, yerel ve organik malzemeleri tercih ederek çevresel etkilerini azaltmaya odaklanıyor. Ambalaj atıklarının azaltılması, enerji verimliliği ve gıda israfının önlenmesi gibi sürdürülebilirlik uygulamaları sektörde öne çıkıyor. Yerel ve organik kaynaklardan elde edilen malzemeleri kullanarak, çevresel etkileri minimize etmeye çalışacağız.Bitki bazlı beslenme trendi, 2024 yılında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Vegan ve vejetaryen seçeneklerin artmasıyla birlikte restoranlar, bitkisel protein kaynaklarına daha fazla odaklanıyor. 2024 yılında yemek sektörü, sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş, bitki bazlı ve teknoloji odaklı trendlerle dolup taşacak gibi görünüyor. İşte hep beraber gelin yakından bakalımBitki bazlı beslenme her geçen gün artıyor. Et tüketimini azaltıp daha fazla sebze tüketme eğilimi gördük. Bitki bazlı beslenmeye odaklanan makale ve beslenme planlarına olan ilgide geçtiğimiz yıl önemli bir artış oldu. Bu durum muhtemelen et ürünlerinin maliyeti ve bulunabilirliğinden ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme arzusu gibi farklı faktörlerden kaynaklanıyor. Marketlerde ve restoranlarda bulunan bitki bazlı seçeneklerin artmasıyla birlikte insanlar bu konuda her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip oldular. Yulaf sütü önceki yollara hakim olmuş olsa da bu yıl da badem sütü ve hindistan cevizi sütünü bolca kullandık. Bitki bazlı sütlerde patlama oldu. Badem dışındaki kuruyemişlerden, tahıllardan, tohumlardan ve sebzelerden süt üretilmeye devam edildiğini de gördük. Pikan cevizi, kaju, macadamia ve Antep fıstığı dahil olmak üzere pek çok kuruyemişten bitki bazlı süt elde edildi. Bağışıklık, 2023 ' te de en çok önemsenen konulardan biri oldu ve daha çok sayıda bağışıklık destekleyici ürünler üretildi. C vitamini, D vitamini, çinko, probiyotikler, prebiyotiklerle güçlendirilmiş daha fazla yiyecek ve içecek gördük.Matcha çayına olan ilgide bir artış söz konusu. Zerdeçallı latte ise yine aynı şekilde daha fazla ilgi görüyor. Kakaolu, matcha'lı ve zerdeçallı latte'ler bu yıl trend olsa da günlük olarak esas tüketmeniz gereken şeylerin meyve, sebze, sağlıklı yağ, yağsız protein ve yüksek lifli gıdalar olduğunu unutmayın.Sebzeleri bol yağda ve kısık ateşte pişirme tekniği (konfi) bu sene hepimizin en az bir kere denediği bir usül olacak. Markalar giderek artıyor, tarifler zenginleşiyor, lezzetler güzelleşiyor. Baklagil unlarından üretilen makarnalar bu sene de revaçta olacak. Üstelik sadece glutensiz beslenmek isteyenlerin değil, içerdikleri zengin proteinler sayesinde makarna sever sporcuların da göz bebeği. Nohuttan mercimeğe, fasulyeden bezelyeye kadar farklı ürünlerle hazırlanan bu makarnalar gerçekten denemeye değer. Ispanak, pancar, brokoli ve karnabahar gibi sebze püreleri ile içerikleri zenginleşen bu makarnalar, klasik makarnaları sollayacak gibi gözüküyor.Onlarca farklı yöntemle yüzlerce çeşit tarifte kullandığımız nohut, yeni mucize malzeme olarak beslenme listelerine girdi. Nohutlu kahvaltılık gevrek, nohut unu, nohut tofu... Nohut suyunu yumurta akı yerine kullanma fikri ise birçok kişiyi çok mutlu etti.Geçen sene olduğu gibi bu sene de sıfır atık en önemli başlıklardan birisi. Ancak bu sene işin içerisine dünyanın sürdürülebilirliği uğraşının yanında ekonomik krizin getirdiği zaruriyetler de giriyor. Sebebi her ne olursa olsun gıda ürün fiyatlarının geçen seneye nazaran aşırı artışı, bireylerdeki yemekleri dönüştürme fikrini perçinliyor. Olabildiğince az atık çıkartmak ve ertesi günü de düşünerek hareket etmek artık hayatımızın bir rutini haline geldi. Mutfaklarımıza giren hava fritözleri ya da diğer adıyla airfryer'lar artık pek çok kişi için vazgeçilmez mutfak ekipmanları arasında yer alıyor. Her ne kadar zaman zaman canımız fast food çektiğinde bol yağlı patates kızartmalarına hayır diyemiyorsak da genel beslenme düzenimizden teknik adı deep fry olan kızartma işlemini çıkaralı epey oldu. Hava fritözleri özellikle işten eve yorgun gelip sağlıklı, pratik ve hızlı bir yemek deneyimi yaşamak isteyenler için ideal. Mini bir fırından çok daha hızlı bir şekilde, içerisindeki sıcak havayı ürünün etrafında döndürerek ideal kıvamda pişiren bu hava fritözlerinde bütün tavuktan musakkaya, balıktan patates kızartmasına, muffin'den ekmeğe kadar pek çok ürünü hazırlamanız mümkün. Üstelik spor yapmanın da iyi anlamda moda olduğu günümüzde hem profesyonel hem de amatör sporcuların kalori dengelerini korumaları açısından da oldukça başarılı. Bunun en büyük sebebi hava fritözlerinde neredeyse hiç yağ kullanmadan çok iyi sonuçlar elde ediyor olmamız.