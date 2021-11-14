Haberler Yaşam Haberleri 21 bin 624 yeni vaka 189 can kaybı
Giriş Tarihi: 15.11.2021

21 bin 624 yeni vaka 189 can kaybı

21 bin 624 yeni vaka 189 can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşılanmaları yönünde çağrıda bulunarak "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" ifadelerini kullandı. ANKARA

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21 bin 624 yeni vaka 189 can kaybı
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