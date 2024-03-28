Haberler Yaşam Haberleri 21 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü sokakta yakalandı
Giriş Tarihi: 28.3.2024 10:45 Son Güncelleme: 28.3.2024 11:24

21 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü sokakta yakalandı

Adana’da 21 yıl 8 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılan Hüseyin G., sokakta yürürken polis tarafından yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
21 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü sokakta yakalandı

Adana'da ara sokakta yürürken polis tarafından şüphe üzerine durdurulan ve çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenip, gözaltına alınan Hüseyin G. (38), işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

SOKAKTA YÜRÜRKEN

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde ara sokakta yürüyen Hüseyin G.'nin, durumundan şüphelenip durdurdu.

CEZAEVİNE KONULDU

Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Hüseyin G.'nin 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala ve kamu malına zarar verme' suçlarından 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis merkezine götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
21 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü sokakta yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA