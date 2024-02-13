Üç kardeş ihbar etti! 21 yıl önce bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı... Annenin ifadesi ise şoke etti: Nazardan öldü

"NAZARDAN OLABİLİR"

Ceyhan K. "Armağan bebek nasıl öldü?" sorusuna ise "Nazardan olabilir, bilmiyorum" dedi. "Merdivenden mi düştü?" sorusuna "Hayır" diyen Ceyhan K., savcılık ifadesinde "Çocuk merdivenlerden düştü, kafası şişti demişsin. Şimdi merdivenlerden düşmedi diyorsun" sorusuna ise "Öyle bir şey demedim. Savcı bana ifademi okutmadı. İmza at çık dedi. İfademi okumadım" diye yanıtladı.

16 DOĞUM YAPMIŞ

Armağan dışında vefat eden çocukların olup olmadığına yönelik soruya anne, "Ölü doğanlar oldu, doğup sonra ölenler oldu. Neden öldüler bilmiyorum. Ölülerle birlikte toplam 16 tane falan doğum yaptım" dedi. Çocukların neden kayıtlarda yer almadığı sorusuna ise Ceyhan K. "Bazısı doğar doğmaz öldü. Bazısı yarım saat sonra öldü. Nasıl kayıt edelim ki?" şeklinde cevap verdi.