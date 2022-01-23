21 yıldır unutulmayan müdür: Gaffar Okkan…

Diyarbakır'da 'kara gün' olarak takvim yapraklarında yerini alan 24 Ocak 2001 yılında doğum gününe bir ay kala Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, saat 17:45 sıralarında Şehitlik Semti'ndeki makamından çıktıktan kısa süre sonra Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde pusu kuran teröristlerin bombalı ve silahlı suikastına uğradı.

Hain suikastta Okkan ve korumalarından polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy olay yerinde şehit oldu. Suikastta polis memurları, Nuri Bozkurt, Veli Göztepe, Fatih Gökçek, Selim Şişman ve Mustafa Dinçer ise yaralandı. Okkan'ın şehit olması gönüllerinde taht kurduğu Diyarbakırlılar da derin bir acı yaşattı. Yüzbinlerce Diyarbakırlı, şehit emniyet müdürünün cenazesi için sokaklara döküldü, esnaf 'yasımız var' diyerek iş yerlerini açmadı. Her yıl Okkan için hem şehit edildiği yerde, hem de memleketi Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde mezarı başında duygu dolu anma törenleri yapılırken, Diyarbakırlılar, o tarihte doğan çocuklarına 'Ali Gaffar' ismini koydu. Diyarbakırspor'un fahri başkanlığını yaparak takımın süper lige çıkmasında katkı sunan Okkan, Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu. Esnaf, şehit emniyet müdürü Okkan'ın resmini iş yerlerine asarak sevgisi ve vefa duygusunu ortaya koydu.

ÖNEMLİ OPERASYONLARA İMZA ATTI

Türkiye'deki önemli terör operasyonlarını bizzat yöneten ve terör örgütlerine büyük darbe indiren Okkan'ın 21 yıl önce şehit eden teröristler, daha sonra gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Suikaste bizzat yer aldıkları tespit edilen teröristler Diyarbakır'da yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı.

BALMUMU HEYKELİ

Şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda anıtı yapılan Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli de yapılıyor. Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla yapılan bal mumu heykelinin ise, Okkan'ın doğum günü olan 24 Şubat'ta tamamlanacağı ifade edildi. Okkan'ın balmumu heykeli, doğum günü olan 24 Şubat'ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasında konulup açılışı gerçekleştirilecek.

GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen, 30 Eylül 1970'te Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisi'nden mezun olup, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı, 1985'te ise şube müdürlüğüne terfi etti. 1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Okkan, bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Türkiye'de çok önemli operasyonlara imza atan Okkan, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu.