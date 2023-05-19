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Giriş Tarihi: 20.5.2023

21 yıllık cinayet aile içi infaz çıktı

21 yıllık cinayet aile içi infaz çıktı
İzmir'de 21 yıl önce ailesinin kayıp başvurusu üzerine cesedi bulunan ancak tanınmayacak halde olduğu için cesedi ailesine verilmeyen 18 yaşındaki Barış Özek'in aile için infaza kurban gittiği ortaya çıktı. Yeniden başlatılan faili meçhul cinayet soruyturması kapsamında DNA testi sonucunun çıkmasının ardından Özek'e ait kemikler yıllar sonra ailesine teslim edildi. 2002'de İzmir'de kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Barış Özek'in (18) cansız bedeni, 6 ay sonra Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kuyuda tanınmayacak halde bulundu. Özek'in eşi Cevriye Demirbaş, cesedi ayakkabılarından; annesi Gönül Özek ise kıyafetlerinden teşhis etti. Ancak alınan DNA örneklerinden sağlıklı sonuç alınamadığı öne sürülerek cinayet kayıtlara faili meçhul olarak geçti. Cenaze ise aileye teslim edilemedi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ölen şahsın eşi Cevriye Demirbaş'ın ailesini ifadeye çağırdı. Yapılan sorgunun ardından olayın aile içi infaz olduğu tespit edildi. Barış Özek'in, karısı Cevriye Demirbaş'a kötü davrandığı gerekçesiyle aile meclisinin öldürme kararı aldığını, cinayeti ise 2013 yılında işlediği bir başka cinayet nedeniyle 20 yıla mahkûm olan Ercan A.'nın işlediğini tespit etti.




KEMİKLERİ TESLİM EDİLDİ
Çalışmalar neticesinde, daha önce bulunan cesetten alınan DNA örneğinin Özek ailesiyle eşleştiği ortaya çıktı. 21 yıldır evlat hasreti çeken acılı anne Gönül Özek'e, oğlu Barış Özek'in kemikleri teslim edildi. Anne Özek, ancak 21 yıl kâbus yaşadıklarını ve çocuğunun artık bir mezarı olması nedeniyle teselli bulduklarını belirterek, "Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" dedi.

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21 yıllık cinayet aile içi infaz çıktı
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