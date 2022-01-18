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Giriş Tarihi: 18.1.2022 11:47 Son Güncelleme: 18.1.2022 11:56

22,5 yıl hapisle aranan yankesicilik kadın yakalandı

BEKİR COŞKUN
22,5 yıl hapisle aranan yankesicilik kadın yakalandı

Mersin’de alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerlerinde 2 kadının ceplerinden paralarını çalan 15 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 22,5 yıl hapis cezası bulunan 48 yaşındaki S.A. yakalandı.

Mersin'de alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerlerinde 2 kadının ceplerinden paralarını çalan 15 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 22,5 yıl hapis cezası bulunan S.A. (48) yakalandı.

Akdeniz ilçesinde alışveriş bahanesiyle iş yerine giren S.A. isimli kadın, 60 yaşındakiŞ.İ.'nin cebinden 5 bin TL'yi cepçilik yaparak çaldı. Toroslar ilçesinde de aynı yöntemle 59 yaşındaki Ş.Ç.'nin cebinden 3 bin 500 TL çalındı. Kadınlar şikayetçi oldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda ifade ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli S.A.'yı tespit etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A.'nın yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 15 aranmasının olduğu ve hakkında 22,5 kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

22,5 yıl hapisle aranan yankesici kadın yakalandı | Video

Mersin, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana ve Osmaniye'de de benzer suçları işlediği ortaya çıkan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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22,5 yıl hapisle aranan yankesicilik kadın yakalandı
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