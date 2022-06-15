Haberler Yaşam Haberleri 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:53 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:05

227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ABBAS ÇAKAR
227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 227 düzensiz Göçmen’in, tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü Düzensiz Göç Grup Başkanlığınca 13 Haziran 2022 günü sınır dışı edilmek suretiyle ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin açıkladı! 2022 temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
Survivor eleme adayı kim oldu? Eleme potası netleşiyor! 14 Haziran 2022 dünün Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA