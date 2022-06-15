227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği tarafından yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü Düzensiz Göç Grup Başkanlığınca 13 Haziran 2022 günü sınır dışı edilmek suretiyle ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.