23 Nisan noterler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı bugün noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noter var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün birçok kamu, kurum ve kuruluş kapalı olacak. İş yeri, araba, konut alım satım işlemleri, resmi belgelerin onaylanması, imza tasdiki, vekaletname gibi çeşitli sebeplerle bugün notere yolu düşen vatandaşlar "23 Nisan noterler açık mı" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 23 Nisan (bugün) noterler çalışıyor mu, açık mı kapalı mı, nöbetçi noter var mı? İşte 23 Nisan noter çalışma saatleri 2024.
23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
24 Nisan Çarşamba günü noterler normal işleyişlerine devam edecek.
23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?
Noterler Birliği'nin internet sitesinde 23 Nisan tarihlerine ait nöbetçi noter de bulunmuyor.
Buna göre 23 Nisan Salı günü nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.
2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'ye veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'te veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'ye kadar çalışmaya devam ederler.